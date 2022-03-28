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    «Ювентус» намерен продлить контракт с Де Шильо

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    «Ювентус» планирует подписать новое соглашение с защитником Маттиа Де Шильо, об этом сообщает журналист Николо Скира.

    Маттиа Де Шильо
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    Маттиа Де Шильо

    По данным источника, в ближайшие дни представители клуба проведут встречу с агентом игрока. Вероятнее всего, 29-летний игрок продлит контракт до 2025 года, а зарплата игрока составит два миллиона евро за сезон.

    Также отмечается, что главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри считает Де Шильо важным игроком ротации на позиции крайнего защитника.

    Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Де Шильо в 24 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи.

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