Тюкавин: Жаль, что ушел Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в «Динамо»

Нападающий «Динамо»признался, что его расстроил уход из команды украинского тренера Андрея Воронина.

Воронин был помощником главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

«Во время сборов с Шиманьски и Шварцем не общались. Уходит ли Себа? Он ничего нам не говорит. Жаль, что ушел Андрей Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в команде.

Конечно, верю в нас. Будем до последнего матча бороться. Не считаю, что Динамо стало хуже весной. У всех бывают осечки. Может, психологическое давление в связи со всей ситуацией», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров, отставая от «Зенита» на пять очков.