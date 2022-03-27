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    Тюкавин: Жаль, что ушел Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в «Динамо»

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что его расстроил уход из команды украинского тренера Андрея Воронина.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Воронин был помощником главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

    «Во время сборов с Шиманьски и Шварцем не общались. Уходит ли Себа? Он ничего нам не говорит. Жаль, что ушел Андрей Воронин. Без него какая-то другая атмосфера в команде.

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    • Конечно, верю в нас. Будем до последнего матча бороться. Не считаю, что Динамо стало хуже весной. У всех бывают осечки. Может, психологическое давление в связи со всей ситуацией», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

    «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров, отставая от «Зенита» на пять очков.

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