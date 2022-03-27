ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф Языджи рвется в гонку бомбардировКто остановит «Зенит», выживет ли «Краснодар» и обгонит ли Языджи Дзюбу?
  • 18:32
    • Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
  • 14:20
    • Терентьев стал чемпионом России 2022 года в коньковом спринте, победив Большунова
  • 18:57
    • Коляда выиграл короткую программу Кубка Первого канала, укрепив лидерство «Красной машины»
  • 18:53
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала
  • 18:06
    • «Магнитка» одолела «Авангард» и впервые повела в серии
    Все новости спорта

    Шарлотт — Цинциннати. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.03.2022 в 00:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Шарлотт — Цинциннати

    Футбол MLS
    В 00:00 27.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Шарлотт — Цинциннати в американской футбольной лиге MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шарлотт» — «Цинциннати». Коэффициент ставки — 2.62.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шарлотт — Цинциннати.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 150%Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА завершит серию в «Ледовом»?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Маррея с разгромным счетом?
  • Медведев — Маррей. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Англия и Швейцария проведут сухой матч
  • Англия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Орландо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гондурас — Мексика
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:05
    •  2.26
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Коллинс — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры