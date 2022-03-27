В 00:00 27.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шарлотт» — «Цинциннати». Коэффициент ставки — 2.62 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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