Педри заявил, что ему больно наблюдать за игрой Месси

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испаниинадеется, что в каталонский клуб вернётся нападающий, который сейчас выступает за «ПСЖ». Также молодой испанский футболист заявил, что ему больно наблюдать за игрой аргентинца.

«Я хорошо проводил время с Месси на поле и за его пределами, он великолепный человек. Я очень надеюсь, что Лео сможет вернуться в "Барселону".

Я смотрю матчи с участием Месси всегда, когда успеваю. Мне больно наблюдать за игрой лучшего футболиста планеты, дела которого идут не очень хорошо.

Новичка "Барселоны" нам очень помогают. Те, кто присоединился к нам зимой, имеют невероятный уровень, особенно это касается атакующих действий. Они придают нам больше так называемой огневой мощи. Хави также проделывает впечатляющую работу на тренерском мостике», — приводит слова Педри Eseuro.