Педри заявил, что ему больно наблюдать за игрой Месси

«Я хорошо проводил время с Месси на поле и за его пределами, он великолепный человек. Я очень надеюсь, что Лео сможет вернуться в "Барселону".
Я смотрю матчи с участием Месси всегда, когда успеваю. Мне больно наблюдать за игрой лучшего футболиста планеты, дела которого идут не очень хорошо.
Новичка "Барселоны" нам очень помогают. Те, кто присоединился к нам зимой, имеют невероятный уровень, особенно это касается атакующих действий. Они придают нам больше так называемой огневой мощи. Хави также проделывает впечатляющую работу на тренерском мостике», — приводит слова Педри Eseuro.