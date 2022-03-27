Погба: Хочу брать трофеи и играть ради чего-то, а «МЮ» ничего не выигрывает несколько лет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»расстроен тем, что в составе «красных дьяволов» у него не получается бороться за трофеи.

«Честно говоря, у меня были трудные времена, особенно когда я был в "Манчестер Юнайтед". Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную Франции становится для меня импульсом.

Как бы я оценил себя в нынешнем сезоне? Это сложно, потому что многое произошло: от смены тренера до травмы. "МЮ" больше не борется за главные титулы, так что оцениваю себя нейтрально.

Я хочу выигрывать трофеи, играть ради чего-то. Но "МЮ" ничего не выиграл ни в этом году, ни в предыдущие годы. Это печально.

Ничего не решено относительно моего будущего, ничего не подписано. Я могу принять решение и завтра, и в летнее трансферное окно», — приводит слова Погба Get French Football News.

Последние трофеи «Манчестер Юнайтед» выигрывал в 2017 году. Тогда «красные дьяволы» стали победителями Лиги Европы и Кубка английской лиги.