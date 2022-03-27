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    Погба: Хочу брать трофеи и играть ради чего-то, а «МЮ» ничего не выигрывает несколько лет

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба расстроен тем, что в составе «красных дьяволов» у него не получается бороться за трофеи.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «Честно говоря, у меня были трудные времена, особенно когда я был в "Манчестер Юнайтед". Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную Франции становится для меня импульсом.

    Как бы я оценил себя в нынешнем сезоне? Это сложно, потому что многое произошло: от смены тренера до травмы. "МЮ" больше не борется за главные титулы, так что оцениваю себя нейтрально.

    Я хочу выигрывать трофеи, играть ради чего-то. Но "МЮ" ничего не выиграл ни в этом году, ни в предыдущие годы. Это печально.

    Ничего не решено относительно моего будущего, ничего не подписано. Я могу принять решение и завтра, и в летнее трансферное окно», — приводит слова Погба Get French Football News.

    Последние трофеи «Манчестер Юнайтед» выигрывал в 2017 году. Тогда «красные дьяволы» стали победителями Лиги Европы и Кубка английской лиги.

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