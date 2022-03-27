Педри: Надеюсь, Месси сможет вернуться в «Барселону»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«По возможности я стараюсь смотреть матчи Месси. Ведь ты многому учишься, наблюдая за игрой лучшего футболиста в мире. Но это правда, что немного больно смотреть, когда у друга что-то не получается.
Я провел отличное время с Лео как на поле, так и за его пределами. Он замечательный человек, поэтому я надеюсь, что он сможет вернуться. Я наслаждался совместной игрой с ним. Было очень радостно иметь такого одноклубника», — сказал Педри в интервью La Vanguardia.
Напомним, что Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и перешел в ПСЖ.