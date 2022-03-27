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    Педри: Надеюсь, Месси сможет вернуться в «Барселону»

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    Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что думает о форварде ПСЖ Лионеле Месси, который ранее играл в каталонском клубе.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «По возможности я стараюсь смотреть матчи Месси. Ведь ты многому учишься, наблюдая за игрой лучшего футболиста в мире. Но это правда, что немного больно смотреть, когда у друга что-то не получается.

    Я провел отличное время с Лео как на поле, так и за его пределами. Он замечательный человек, поэтому я надеюсь, что он сможет вернуться. Я наслаждался совместной игрой с ним. Было очень радостно иметь такого одноклубника», — сказал Педри в интервью La Vanguardia.

    Напомним, что Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и перешел в ПСЖ.

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