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    Переговоры «ПСЖ» и Маркиньоса о новом контракте зашли в тупик

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Переговоры о продлении контракта между защитником «Пари Сен-Жермен» Маркиньосом и руководством клуба зашли в тупик, сообщает Mundo Deportivo.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    Стороны начали переговоры несколько месяцев назад. Маркиньос рассчитывает продлить соглашение до 2026 или 2027 года. Он счастлив во французском клубе и не хочет его покидать, несмотря на интерес со стороны таких клубов, как «Челси». Однако на данный момент стороны не могут согласовать финансовый вопрос. «ПСЖ» не готов удовлетворить экономические запросы Маркиньоса.

    В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и забил 3 гола. В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.

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