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    Лапорта: Куман спросил, подходит ли он «Барселоне» как тренер. Честно ответил, что нет

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что на жалеет об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера каталонского клуба.

    Роналд Куман
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    Роналд Куман

    «Мы говорили с Куманом. Он спросил, подходит ли он "Барселоне" как тренер. Я честно ответил, что нет. Не жалею об увольнении Кумана. Я всё делал и делаю в интересах "Барселоны". Я говорил это много раз. Я сожалею только о том, что сознательно сделал неправильно. Я бываю прав и иногда совершаю ошибки. Такова жизнь», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

    Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года, после того как каталонцы активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов.

    В сезоне-2020/2021 «Барса» под руководством Кумана выиграла Кубок Испании и заняла 3-е место в Ла Лиге. Рональда уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.

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