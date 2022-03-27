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    Дембеле близок к переходу в «ПСЖ»

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    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле окончательно решил не продлевать контракт с клубом, утверждают испанские СМИ.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    В начале года Дембеле был отстранен от первой команды «Барселоны» после того, как отклонил очередное предложение по новому контракту. Через месяц по просьбе Хави французу разрешили играть за «Барсу», но на будущее игрока в клубе это, похоже, никак не повлияет.

    Как сообщает AS, Дембеле близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», который видит в нем замену для Килиана Мбаппе.

    Более того, отмечается, что Усман, возможно, уже подписал предварительный контракт с парижским клубом.

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    • Дембеле провел в текущем чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

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