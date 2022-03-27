В Лиге чемпионов могут изменить правила отбора участников турнира

В Лиге чемпионов могут произойти изменения, касающиеся принципа отбора участников турнира.

По информации The Guardian, члены Ассоциации европейских клубов (ECA) выступили с идеей предоставлять две путевки на турнир командам с учетом их клубного рейтинга УЕФА.

В данном случае те клубы, которые займут в национальных чемпионатах места в зоне Лиги Европы или выиграют кубок страны, будут претендовать на эти два пропуска в ЛЧ.

Их шансы будут зависеть от выступлений в течение последних пяти сезонов — именно так и рассчитывается рейтинг.

Вопрос изменения регламента уже обсуждался специальной рабочей группой и, вероятно, будет поднят на генеральной ассамблее УЕФА на предстоящей неделе.

В данный момент в групповом этапе Лиги чемпионов играют 32 команды: 26 клубов, включая победителей ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона, а также шесть победителей раунда плей-офф.