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    В Лиге чемпионов могут изменить правила отбора участников турнира

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    В Лиге чемпионов могут произойти изменения, касающиеся принципа отбора участников турнира.

    Лига чемпионов может измениться
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    Лига чемпионов может измениться

    По информации The Guardian, члены Ассоциации европейских клубов (ECA) выступили с идеей предоставлять две путевки на турнир командам с учетом их клубного рейтинга УЕФА.

    В данном случае те клубы, которые займут в национальных чемпионатах места в зоне Лиги Европы или выиграют кубок страны, будут претендовать на эти два пропуска в ЛЧ.

    Их шансы будут зависеть от выступлений в течение последних пяти сезонов — именно так и рассчитывается рейтинг.

    Вопрос изменения регламента уже обсуждался специальной рабочей группой и, вероятно, будет поднят на генеральной ассамблее УЕФА на предстоящей неделе.

    В данный момент в групповом этапе Лиги чемпионов играют 32 команды: 26 клубов, включая победителей ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона, а также шесть победителей раунда плей-офф.

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