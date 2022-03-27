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    «Барселона» хочет снизить зарплаты Пике, Бускетса и Альбы ради летних трансферов

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    Руководство «Барселоны» рассматривает вариант снижения зарплат своих действующих игроков ради подписания новых футболистов в летнее трансферное окно, информирует Marca.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    Согласно сведениям источника, у «сине-гранатовых» сейчас серьёзные проблемы с соблюдением финансового fair play и потолка зарплат, что препятствует летним трансферам. В связи с этим боссы «Барселоны» обсудят снижение зарплаты ветеранов команды — Жерара Пике, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

    По предварительным данным, если действующие контракты Альбы, Бускетса и Пике не будут пересмотрены, то в следующем сезоне «Барселоне» придётся потратить на своих игроков порядка € 100 млн с учётом зарплат, бонусов и отложенных выплат.

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