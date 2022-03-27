«Барселона» хочет снизить зарплаты Пике, Бускетса и Альбы ради летних трансферов

Руководство «Барселоны» рассматривает вариант снижения зарплат своих действующих игроков ради подписания новых футболистов в летнее трансферное окно, информирует Marca

Согласно сведениям источника, у «сине-гранатовых» сейчас серьёзные проблемы с соблюдением финансового fair play и потолка зарплат, что препятствует летним трансферам. В связи с этим боссы «Барселоны» обсудят снижение зарплаты ветеранов команды — Жерара Пике, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

По предварительным данным, если действующие контракты Альбы, Бускетса и Пике не будут пересмотрены, то в следующем сезоне «Барселоне» придётся потратить на своих игроков порядка € 100 млн с учётом зарплат, бонусов и отложенных выплат.