начнут матч в 14:00 в очередном туре ФНЛ, 26.03.2022.

Последний матч между собой: «Олимп-Долгопрудный» — «Велес» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Велес» — «Олимп-Долгопрудный» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Велес»).

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