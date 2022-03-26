начнут матч в 08:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 26.03.2022.

Последний матч между собой: «Текстильщик Иваново» — «СКА-Хабаровск» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик Иваново». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «СКА-Хабаровск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча СКА-Хабаровск — Текстильщик Иваново.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 15€ Новым игрокам