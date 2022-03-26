Сафонов: С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории

Голкипер «Краснодара»поделился мнением о бывшем главном тренере команды

Фарке возглавил «Краснодар» во время зимней паузы в РПЛ, но уже в начале марта расторг контракт с клубом.

«С Фарке мог бы быть самый сильный "Краснодар" в истории. Это был первый тренер, который так основательно подходил к тактической подготовке.

Была куча идей, тактических заготовок, у нас убрали рамки, дали нам творить.

Мы приехали со сборов, провели собрание, где он сказал, что тяжелая ситуация, закрываются границы, невозможно видеться с семьей. Сказал, что вынужден покинуть нас», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».