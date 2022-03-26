«Рубин» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в товарищеском матче

провели товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу самарцев. Оба клуба не опубликовали имена авторов голов.

«Рубин» проводил встречу в следующем составе: Медведев, Зотов (Фаттахов, 46), Тесленко (Гасанов, 82), Мусаев (Чумарин, 69), Савицкий (Михайлов, 64), Апшацев (Игнатьев, 75), Зуев (Белорусов, 46), Ломовицкий, Кузнецов (Климов, 75), Бакаев (Зияисов, 82), Онугха (Лисакович, 46).

Казанский «Рубин» в 22 матчах набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (32) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).