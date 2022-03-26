Валерий Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов»

Главный тренер сборной Россииобъяснил, почему принял решение вернуться в «Ростов» на пост главного тренера.

«Потому что у сборной России не осталось официальных матчей.

Когда есть матчи у сборной — я получаю драйв. В Ростове этот драйв у меня каждые выходные. Так что эмоций больше от сборной — так как их получаю в сжатом отрезке», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира — 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.