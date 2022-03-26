ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф Языджи рвется в гонку бомбардировКто остановит «Зенит», выживет ли «Краснодар» и обгонит ли Языджи Дзюбу?
  • 14:20
    • Терентьев стал чемпионом России 2022 года в коньковом спринте, победив Большунова
  • 16:58
    • СКА — «Спартак»: Стали известны составы на пятый матч в серии
  • 16:51
    • АПЛ заблокировала переход Виктора Мозеса из «Спартака» в «Бёрнли»
  • 16:17
    • «Рубин» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в товарищеском матче
  • 14:27
    • «Авангард» заявил на пятый матч серии с «Металлургом» только шесть защитников
    Все новости спорта

    Валерий Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России Сборная России РПЛ Ростов
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение вернуться в «Ростов» на пост главного тренера.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Потому что у сборной России не осталось официальных матчей.

    Когда есть матчи у сборной — я получаю драйв. В Ростове этот драйв у меня каждые выходные. Так что эмоций больше от сборной — так как их получаю в сжатом отрезке», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».

  • Валерий Карпин: Нет ощущения, что без легионеров уровень РПЛ упадёт
  • Читайте по теме

    • Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная Польши автоматически пробилась в финал стыков к чемпионату мира — 2022. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА завершит серию в «Ледовом»?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Маррея с разгромным счетом?
  • Медведев — Маррей. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Англия и Швейцария проведут сухой матч
  • Англия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Медведев — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Орландо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гондурас — Мексика
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:05
    •  2.26
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры