ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф Языджи рвется в гонку бомбардировКто остановит «Зенит», выживет ли «Краснодар» и обгонит ли Языджи Дзюбу?
  • 18:32
    • Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
  • 21:51
    • Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирландии
  • 19:48
    • СКА обыграл «Спартак» и вышел в финал Западной конференции
  • 19:27
    • Гол Тюкавина принес сборной России победу над молодежкой
  • 18:57
    • Коляда выиграл короткую программу Кубка Первого канала, укрепив лидерство «Красной машины»
    Все новости спорта

    Карпин: Молодежка очень добротно смотрелась, всех этих футболистов знаем

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Товарищеские матчи ЧМ-2022
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что доволен победой в тренировочном матче с молодежной национальной командой (1:0).

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Единственный мяч забил Константин Тюкавин в середине первого тайма.

    «Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Как формировался состав? Жребий тянули. Если серьезно, никак не формировался.

    Молодежка очень добротно смотрелась, неплохо. Всех этих футболистов знаем, эффекта вау не было. Всем сказал спасибо за сбор, что дай бог еще увидимся.

    С Дюковым общался после игры. Посмотрим, что будет дальше, каждый день всё меняется. Я услышал от него то же самое, что нас должны вернуть, но на 100% никто не может быть уверен.

    Говорили о следующем сборе, когда хотели бы. Пока решили подождать две-три недели. Такие сборы всегда полезны.

    Итог сбора? Хорошо, что был контакт, что вместе поработали. Не раздражает ли, что в режиме ожидания? Ну, а какие варианты? Закрыться? Ну закрывайтесь, я не хочу», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    Российская национальная команда проводит сбор в Новогорске с 21 по 27 марта.

    Сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта в полуфинальном стыковом матче отбора к чемпионату мира 2022 года, но ФИФА и УЕФА отстранили россиян от турниров под эгидой организации. Польша автоматически вышла в финал «стыков».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия и Швейцария проведут сухой матч
  • Англия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • По силам ли «Трактору» закончить серию в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Норри тоже проиграет Гастону?
  • Гастон — Норри. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Завтра в 22:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гастон — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Орландо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гондурас — Мексика
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:05
    •  2.26
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры