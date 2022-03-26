Карпин: Молодежка очень добротно смотрелась, всех этих футболистов знаем

Главный тренер сборной Россиизаявил, что доволен победой в тренировочном матче с молодежной национальной командой (1:0).

Единственный мяч забил Константин Тюкавин в середине первого тайма.

«Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Как формировался состав? Жребий тянули. Если серьезно, никак не формировался.

Молодежка очень добротно смотрелась, неплохо. Всех этих футболистов знаем, эффекта вау не было. Всем сказал спасибо за сбор, что дай бог еще увидимся.

С Дюковым общался после игры. Посмотрим, что будет дальше, каждый день всё меняется. Я услышал от него то же самое, что нас должны вернуть, но на 100% никто не может быть уверен.

Говорили о следующем сборе, когда хотели бы. Пока решили подождать две-три недели. Такие сборы всегда полезны.

Итог сбора? Хорошо, что был контакт, что вместе поработали. Не раздражает ли, что в режиме ожидания? Ну, а какие варианты? Закрыться? Ну закрывайтесь, я не хочу», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Российская национальная команда проводит сбор в Новогорске с 21 по 27 марта.

Сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта в полуфинальном стыковом матче отбора к чемпионату мира 2022 года, но ФИФА и УЕФА отстранили россиян от турниров под эгидой организации. Польша автоматически вышла в финал «стыков».