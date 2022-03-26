Карпин: В РПЛ в этом сезоне нарушен спортивный принцип

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Спортивный принцип в этом сезоне? Я уже говорил, что он нарушен. Уезжают девять человек из "Краснодара", из "Ростова" шесть. Закрыты аэропорты.
В чем нарушение спортивного принципа? В том, что "Краснодару" нужно ездить, а кто-то летает. Представим, что "Зенит" борется за первое место, у них закрывают аэропорт и у них все уезжают. Что бы тогда говорил (генеральный директор "Зенита" Александр) Медведев? Каждый смотрит только на свои интересы.
Мотивация в сезоне? Она такая же, как и сейчас. "Спартак" с "Краснодаром" играл недавно, никто из них не претендует на что-то», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.