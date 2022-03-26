Карпин: В РПЛ в этом сезоне нарушен спортивный принцип

Главный тренер «Ростова»считает, что клубы РПЛ в текущем сезоне оказались в неравных условиях в связи со сложной ситуацией в мире.

«Спортивный принцип в этом сезоне? Я уже говорил, что он нарушен. Уезжают девять человек из "Краснодара", из "Ростова" шесть. Закрыты аэропорты.

В чем нарушение спортивного принципа? В том, что "Краснодару" нужно ездить, а кто-то летает. Представим, что "Зенит" борется за первое место, у них закрывают аэропорт и у них все уезжают. Что бы тогда говорил (генеральный директор "Зенита" Александр) Медведев? Каждый смотрит только на свои интересы.

Мотивация в сезоне? Она такая же, как и сейчас. "Спартак" с "Краснодаром" играл недавно, никто из них не претендует на что-то», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.