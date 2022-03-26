Канчельскис назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о лучшем игроке текущего чемпионата России.

«Мне импонирует спокойная манера игры Сафонова. В этом сезоне ярко себя проявил и в клубе, и в сборной.

И все же на первое место поставлю Акинфеева. Из российских вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Годы над ним не властны. То, что в чемпионате ЦСКА пропустил меньше всех, — огромная заслуга Игоря.

Из полевых выделить кого-то трудновато. Да, Языджи хорош, но он сыграл всего четыре матча. А Клаудиньо слишком нестабилен. В одной игре смотрится здорово, в другой его вообще не видно», — сказал Канчельскис «Известиям».