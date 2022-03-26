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    Канчельскис назвал лучшего игрока РПЛ

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о лучшем игроке текущего чемпионата России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Мне импонирует спокойная манера игры Сафонова. В этом сезоне ярко себя проявил и в клубе, и в сборной.

    И все же на первое место поставлю Акинфеева. Из российских вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Годы над ним не властны. То, что в чемпионате ЦСКА пропустил меньше всех, — огромная заслуга Игоря.

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    • Из полевых выделить кого-то трудновато. Да, Языджи хорош, но он сыграл всего четыре матча. А Клаудиньо слишком нестабилен. В одной игре смотрится здорово, в другой его вообще не видно», — сказал Канчельскис «Известиям».

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