Гагнидзе приостановил свой контракт с «Динамо» и перешел в польский клуб

Грузинский хавбек московского «Динамо»перешел в «Ракув». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

19-летний полузащитник приостановил срок действия контракта с бело-голубыми и подписал соглашение с клубом из Польши до конца текущего сезона.

Гагнидзе перешел в «Динамо» летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист выступал за «Урал» на правах аренды. Ранее хавбек по собственной инициативе приостановил действие соглашения с екатеринбургским клубом.

Контракт игрока с «Динамо» был рассчитан до 2026 года.

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам клубов РПЛ приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня.