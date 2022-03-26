Гагнидзе приостановил свой контракт с «Динамо» и перешел в польский клуб

Лука Гагнидзе Фото: globallookpress.com
19-летний полузащитник приостановил срок действия контракта с бело-голубыми и подписал соглашение с клубом из Польши до конца текущего сезона.
Гагнидзе перешел в «Динамо» летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист выступал за «Урал» на правах аренды. Ранее хавбек по собственной инициативе приостановил действие соглашения с екатеринбургским клубом.
Контракт игрока с «Динамо» был рассчитан до 2026 года.
Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам клубов РПЛ приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня.