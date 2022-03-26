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    Кабелла: Мне было очень хорошо в «Краснодаре». Я опустошен

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    Французский полузащитник Реми Кабелла признался, что ему было сложно уходить из «Краснодара».

    Реми Кабелла
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    Реми Кабелла

    «Мне было очень хорошо в "Краснодаре". Я хорошо ладил со всеми, от президента до поваров. В идеале я хотел бы уйти, выиграв титул или попав в еврокубки. Но обстоятельства сделали это невозможным.

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    • Я опустошен. Мы отправляли друг другу сообщения, но хотелось бы попрощаться со всеми лично, пожать руки. Надеюсь, однажды мы еще увидимся», — приводит слова француза So Foot.

    Кабелла выступал за «Краснодар» с 2019 года. За это время он успел сыграть за российский клуб 62 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

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