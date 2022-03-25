Языджи — лучший игрок РПЛ в феврале и марте

Полузащитник ЦСКАпризнан лучшим футболистом российской Премьер-лиги по итогам февраля и марта, сообщает пресс-служба лиги.

Болельщики, эксперты и телеканал «Матч Премьер» единогласно назвали Языджи лучшим игроком после зимней паузы в РПЛ.

В четырех матчах турецкий футболист забил шесть мячей.

На награду также претендовали Вильсон Изидор, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Виталий Лисакович («Рубин») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Языджи перешел в ЦСКА зимой из французского «Лилля» на правах аренды.

Напомним, лучшим тренером февраля и марта в РПЛ был назван Алексей Березуцкий из ЦСКА.