Языджи — лучший игрок РПЛ в феврале и марте

Юсуф Языджи Фото: twitter.com/pfc_cska
Болельщики, эксперты и телеканал «Матч Премьер» единогласно назвали Языджи лучшим игроком после зимней паузы в РПЛ.
В четырех матчах турецкий футболист забил шесть мячей.
На награду также претендовали Вильсон Изидор, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Виталий Лисакович («Рубин») и Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Языджи перешел в ЦСКА зимой из французского «Лилля» на правах аренды.
Напомним, лучшим тренером февраля и марта в РПЛ был назван Алексей Березуцкий из ЦСКА.