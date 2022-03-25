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    Словакия U21 — Северная Ирландия U21. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.03.2022 в 18:00 начнется матч в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Словакия U21 — Северная Ирландия U21

    Футбол Евро-2023 U21
    Словакия U21 и Северная Ирландия U21 начнут матч в 18:00 в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 25.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Северная Ирландия U21» — «Словакия U21» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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