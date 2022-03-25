«Барселона» назвала цену, которую клуб готов заплатить за Левандовского

«Барселона» назвала сумму, которую каталонский клуб готов потратить на приобретение нападающего «Баварии», сообщает Sport.es

«Барселона» рассматривает возможность трансфера за € 50 млн, но в крайнем случае готова увеличить сумму до € 60 млн. Также ранее появилась информация, что клуб готов превысить зарплатный лимит для подписания поляка. Текущий контракт игрока с мюнхенской «Баварией» истекает летом 2023 года.

Отметим, что немецкий клуб также ведёт переговоры с игроком о новом контракте с повышением зарплаты.

Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.