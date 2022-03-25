В 02:30 25.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Эквадор» — «Парагвай» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Парагвай» — «Эквадор». Коэффициент ставки — 2.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Парагвай»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Парагвай — Эквадор.

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