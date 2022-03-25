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    Наумов — о продаже «Локомотива»: Это выстроенная программа новых руководителей клуба

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что правительство России одобрило «РЖД» продажу столичного клуба.

    Болельщики «Локомотива»
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    Болельщики «Локомотива»

    «Не очень неожиданно. Слухи об этом шли давно. Видимо, сейчас в "РЖД" такая ситуация, что пришлось соглашаться.

    Хотя, знаете, это такая выстроенная программа новых руководителей "Локомотива": они хотели продать "Локомотив", хотели закрыть стадион. Видимо, следующим этапом это будет сделано.

    Грустно, конечно, для болельщиков. Не знаю, почему правительство так решило, раньше согласия никогда не давали. Наоборот, говорили, что нужно держать клуб. Кто, если не "РЖД"?

    Очень печально, видимо, ситуация такова, что в сегодняшних условиях правительство согласилось с "РЖД". Хотя я считаю, что это не очень правильно: футбол — вещь больше не коммерческая, а социальная.

    Болельщиков у "Локомотива" много, лишаться такого клуба — неправильно», — сказал Наумов «Чемпионата».

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