начнут матч в 22:00 в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 25.03.2022.

Последний матч между собой: «Литва U21» — «Испания U21» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Испания U21» — «Литва U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

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