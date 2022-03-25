начнут матч в 20:00 в группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 25.03.2022.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Греция U21» — «Лихтенштейн U21». Коэффициент ставки — 4.

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