Последний матч между собой: «Латвия U21» — «Германия U21» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия U21» — «Латвия U21». Коэффициент ставки — 1.88.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Германия U21 — Латвия U21.
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 15€Новым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету