начнут матч в 20:15 в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 25.03.2022.

Последний матч между собой: «Латвия U21» — «Германия U21» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия U21» — «Латвия U21». Коэффициент ставки — 1.88.

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