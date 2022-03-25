В 20:30 25.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Италия U21» — «Черногория U21» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Черногория U21» — «Италия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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