Последний матч между собой: «Чили» — «Бразилия» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бразилия» — «Чили» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бразилия»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Чили.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 15€Новым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету