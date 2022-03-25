Бальбуэна: В России все спокойно, жизнь идет своим чередом

Парагвайский защитник «Динамо»рассказал, как чувствует себя в России в свете изменившихся политических обстоятельств.

«На самом деле, неплохо. Мы знаем, что происходит в Украине, следим за этим через интернет, но, к счастью, в России все спокойно — ничего не происходит, и жизнь идет своим чередом.

Клуб хорошо к нам относится. Жизнь продолжается, чемпионат в самом разгаре. Ситуация может измениться, но мы надеемся, что скоро все наладится», — сказал Бальбуэна в видео, размещенном в социальных сетях журналисткой Гильдой Арруа.

В «Динамо» 30-летний парагваец играет с июля 2021 года. На его счету 22 матча и 2 гола в матчах за бело-голубых.