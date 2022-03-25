начнут матч в 18:00 в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 25.03.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Азербайджан U21» — «Эстония U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Азербайджан U21»).

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