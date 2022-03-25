В 22:45 25.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Андорра U21» — «Англия U21» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия U21» — «Андорра U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

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