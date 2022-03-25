Последний матч между собой: «Чехия U21» — «Албания U21» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания U21» — «Чехия U21». Коэффициент ставки — 2.03.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Чехия U21»).
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