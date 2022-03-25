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    В ЦСКА высказались о возможном переходе Ахметова в «Зенит»

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    В ЦСКА подтвердили информацию о возможном уходе из команды полузащитника Ильзата Ахметова.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    Ахметов может покинуть ЦСКА по окончании сезона в статусе свободного агента. Сообщалось, что 24-летний футболист может продолжить карьеру в «Зените».

    «Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта.

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    • В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», — сказал «Чемпионату» директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов.

    В текущем сезоне Ахметов провел в РПЛ 19 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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