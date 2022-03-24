начнут матч в 18:30 в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 24.03.2022.

Последний матч между собой: «Сан-Марино U21» — «Венгрия U21» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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