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    Шустер советует Месси не возвращаться в «Барселону»

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    Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Бернд Шустер считает, что Лионелю Месси не стоит возвращаться в каталонский клуб.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я не думаю, что Месси следует возвращаться в "Барселону" в качестве игрока. Да, он провел там прекрасные годы, сделав "Барсу" великой. Это запомнят на всю жизнь, но на его месте я бы поискал мотивацию где-то еще. Лео может провести еще несколько сезонов на высоком уровне. На мой взгляд, "ПСЖ" ему не подходит», — сказал Шустер ESPN.

    Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

    В нынешнем сезоне аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

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