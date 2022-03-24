Шустер советует Месси не возвращаться в «Барселону»

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала»считает, чтоне стоит возвращаться в каталонский клуб.

«Я не думаю, что Месси следует возвращаться в "Барселону" в качестве игрока. Да, он провел там прекрасные годы, сделав "Барсу" великой. Это запомнят на всю жизнь, но на его месте я бы поискал мотивацию где-то еще. Лео может провести еще несколько сезонов на высоком уровне. На мой взгляд, "ПСЖ" ему не подходит», — сказал Шустер ESPN.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.