Медведев: Об изменениях в трансферной политике «Зенита» пока говорить рано

Генеральный директор «Зенита»поделился мнением о новом формате лимита на легионеров в чемпионате России.

Со следующего сезона в заявке может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 российских игроков. Одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

«Об этом изменении давно шла речь. Его цель — повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕАЭС, так и между самими легионерами.

Как будет реализовываться введение нового лимита, зависит от очень многих факторов.

Надеюсь, мы, как и раньше, сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях.

О возможных изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой редакции лимита пока говорить рано. Сейчас приоритет — успешное завершение текущего чемпионата», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».