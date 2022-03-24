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    Медведев: Об изменениях в трансферной политике «Зенита» пока говорить рано

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о новом формате лимита на легионеров в чемпионате России.

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    Со следующего сезона в заявке может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 российских игроков. Одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

    «Об этом изменении давно шла речь. Его цель — повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕАЭС, так и между самими легионерами.

    Как будет реализовываться введение нового лимита, зависит от очень многих факторов.

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    • Надеюсь, мы, как и раньше, сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях.

    О возможных изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой редакции лимита пока говорить рано. Сейчас приоритет — успешное завершение текущего чемпионата», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

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