Медведев: Об изменениях в трансферной политике «Зенита» пока говорить рано

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Со следующего сезона в заявке может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 российских игроков. Одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.
«Об этом изменении давно шла речь. Его цель — повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕАЭС, так и между самими легионерами.
Как будет реализовываться введение нового лимита, зависит от очень многих факторов.
Надеюсь, мы, как и раньше, сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях.
О возможных изменениях в трансферной политике "Зенита" из-за новой редакции лимита пока говорить рано. Сейчас приоритет — успешное завершение текущего чемпионата», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».