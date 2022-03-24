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    Карпин рассказал, почему остался в сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Ростов
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему остался в национальной команде, несмотря то, что ей запретили участвовать в международных турнирах.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Решил остаться в сборной, потому что рано или поздно все вернется, надо быть во всеоружии. Как сейчас ощущаю себя из-за совмещения? Никак. Давления нет, потому что задач нет.

    Какие слова были перед сбором? Понятно, что сейчас другие, чем перед сборами, когда есть матчи. Но мотивировать ребят ни на что не надо. Было желание вызвать новых ребят.

    Сейчас делали акцент на тех, кто уже был в сборной. Не стали вызывать тех, кто играет в Европе из-за логистики. Появилась возможность вызвать других», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    Напомним, в начале марта Карпин вернулся в «Ростов». Он будет совмещать посты в клубе и сборной.

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