Карпин: Дзюба готов приехать на следующий сбор

Главный тренер сборной Россиисообщил, что по-прежнему рассчитывает на нападающего «Зенита»

В начале марта Дзюба получил приглашение в сборную, но в очередной раз не приехал в расположение национальной команды. На этот раз свое решение футболист объяснил семейными обстоятельствами.

«Правда ли то, что объяснение по Дзюбе это только прикрытие, а на самом мы договорились, что его в сборной больше не будет? Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?

По семейным обстоятельствам Дзюба попросил себя не вызывать. На следующий сбор он готов приехать, играть в сборной. Обстоятельства могут быть разными», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сборная России с 21 по 27 марта проводит учебно-тренировочный сбор.