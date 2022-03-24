начнут матч в 19:30 в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 24.03.2022.

Последний матч между собой: «Польша U21» — «Израиль U21» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль U21» — «Польша U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Израиль U21»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Израиль U21 — Польша U21.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 150% Новым игрокам