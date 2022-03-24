«Милан» планирует продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
Действующее соглашение Ибрагимовича с «россонери» рассчитано до конца текущего сезона.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, в конце апреля состоится встреча между 40-летним футболистом и руководством «Милана», на которой стороны возможное продление контракта еще на один сезон.
Ожидается, что Ибрагимовичу придется пойти на уступки по зарплате. «Милан» готов предложить шведу соглашение на 2,5 миллиона евро.
В текущем чемпионате Италии Ибрагимович провел 18 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.