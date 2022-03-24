Последний матч между собой: «Фарерские острова U21» — «Франция U21» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция U21» — «Фарерские острова U21». Коэффициент ставки — 1.99.
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