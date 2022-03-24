В 22:45 24.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Фарерские острова U21» — «Франция U21» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция U21» — «Фарерские острова U21». Коэффициент ставки — 1.99.

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