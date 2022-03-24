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    Франция U21 — Фарерские острова U21. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.03.2022 в 22:45 начнется матч в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Франция U21 — Фарерские острова U21

    Футбол Евро-2023 U21
    В 22:45 24.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Франция U21 — Фарерские острова U21 в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Последний матч между собой: «Фарерские острова U21» — «Франция U21» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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