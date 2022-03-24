Аршавин о сборной России: Собрались непонятно где, за забором потренировались. Не вижу в этом особого смысла

Бывший футболист сборной Россиивысказался о целесообразности учебно-тренировочного сбора, который проводит национальная команда в конце марта.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

«Сборная России, конечно же, нужна болельщикам и стране. Но то, что они сейчас собрались, особенно младшие года, для меня это немного странно. Лучше бы игроки оставались в своих командах, у них был бы лучше тренировочный процесс, развивалась бы команда.

Хотя в нашей академии тренируются сборные 2004-2007 годов, но для меня непонятно, для чего мы собрались. У нас Васильев мог сыграть за "Оренбург" еще один тур, а он будет тренироваться со своими сверстниками. Для меня это непонятно.

Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда все понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время — это было бы классно.

А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались... Я не вижу в этом особого смысла», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».