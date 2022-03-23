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    Стало известно, почему Захаряна исключили из рейтинга лучших молодых талантов

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    Портал Goal.com назвал причину исключения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из списка лучших молодых футболистов.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    До этого Захарян занимал 11 место в данном рейтинге. Издание решило перевыпустить обновленный рейтинг и теперь на позиции «11» указано «No player».

    «Наша комиссия поместила Арсена Захаряна на 11-е место, когда формировала рейтинг еще перед началом спецоперации России на Украине.

    Наш рейтинг существует, чтобы отмечать талантливых молодых футболистов. Захарян, безусловно, один из них, и мы надеемся, что у него большое будущее.

  • В «Динамо» отреагировали на исключение Захаряна из рейтинга Goal
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    • Однако, присоединившись к санкциям ФИФА и УЕФА в отношении российских клубов, мы не хотим поддерживать или признавать команды, за которые играет Захарян. Поэтому мы решили оставить 11-е место вакантным», — говорится в заявлении Goal.com.

    В текущем чемпионате России Захарян провел 21 матч, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

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