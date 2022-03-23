Шунин: Сборы сборной России проходят хорошо. Приятно вернуться

Голкипер московского «Динамо»прокомментировал свое возвращение в сборную России по футболу.

«Сбор проходит хорошо. Все как всегда. Приятно вернуться, самый главный момент.

С Кафановым встречаемся не в первый раз, мы хорошо знакомы. Понимаю его требования. Есть, конечно, отличия, у каждого свой почерк. Потихоньку привыкаю.

После Евро нормально пережил историю, что остался без сборной, принял это решение. Но внутри себя это не принял, стал работать дальше.

Любой игрок хочет играть за сборную при болельщиках. Каждый ответит, что хочет играть официальные матчи», — передает слова Шунина Sport24.