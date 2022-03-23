«Ювентус» готов предложить Салаху внушительный контракт

Нападающий «Ливерпуля»может вернуться в чемпионат Италии.

Ранее несколько раз сообщалось, что Салах до сих пор не договорился с руководством «Ливерпуля» о новом контракте.

По информации La Gazzetta dello Sport, ситуацией хочет воспользоваться «Ювентус».

Туринский клуб готов предложить египетскому футболисту внушительный контракт благодаря налоговым льготам в чемпионате Италии.

Соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля».

Салах до перехода в «Ливерпуль» играл в Италии за «Фиорентину» и «Рому».