«Ювентус» готов предложить Салаху внушительный контракт

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
Ранее несколько раз сообщалось, что Салах до сих пор не договорился с руководством «Ливерпуля» о новом контракте.
По информации La Gazzetta dello Sport, ситуацией хочет воспользоваться «Ювентус».
Туринский клуб готов предложить египетскому футболисту внушительный контракт благодаря налоговым льготам в чемпионате Италии.
Соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля».
Салах до перехода в «Ливерпуль» играл в Италии за «Фиорентину» и «Рому».