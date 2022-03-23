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    Рыжиков: Захарян вернется в рейтинг Goal на первом месте

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    Бывший голкипер «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков высказался по поводу исключения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из рейтинга лучших молодых футболистов по версии Goal.com .

    Арсена Захарян
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    Арсена Захарян

    До этого Захарян занимал 11 место в данном рейтинге. Издание решило перевыпустить обновленный рейтинг и теперь на позиции «11» указано «No player».

    «Не думаю, что трансферная стоимость Захаряна теперь снизится. Конечно, ситуация абсурдная.

  • Стало известно, почему Захаряна исключили из рейтинга лучших молодых талантов
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    • Думаю, что он вернется в этот список не 11-м, а первым. У него всё будет хорошо», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».

    В текущем чемпионате России Захарян провел 21 матч, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

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