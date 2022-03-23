Рыжиков: Захарян вернется в рейтинг Goal на первом месте

Арсена Захарян Фото: globallookpress.com
До этого Захарян занимал 11 место в данном рейтинге. Издание решило перевыпустить обновленный рейтинг и теперь на позиции «11» указано «No player».
«Не думаю, что трансферная стоимость Захаряна теперь снизится. Конечно, ситуация абсурдная.
Думаю, что он вернется в этот список не 11-м, а первым. У него всё будет хорошо», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».
В текущем чемпионате России Захарян провел 21 матч, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.