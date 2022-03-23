Рыжиков: Захарян вернется в рейтинг Goal на первом месте

Бывший голкипер «Рубина» и сборной Россиивысказался по поводу исключения полузащитника «Динамо»из рейтинга лучших молодых футболистов по версии Goal.com .

До этого Захарян занимал 11 место в данном рейтинге. Издание решило перевыпустить обновленный рейтинг и теперь на позиции «11» указано «No player».

«Не думаю, что трансферная стоимость Захаряна теперь снизится. Конечно, ситуация абсурдная.

Думаю, что он вернется в этот список не 11-м, а первым. У него всё будет хорошо», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».

В текущем чемпионате России Захарян провел 21 матч, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.