Президент Федерации футбола Франции: Хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Президент Федерации футбола Франции (FFF)поделился мнением о возможном уходе французского нападающегоиз «Пари Сен-Жермен».

«Хочу, чтобы Мбаппе остался в "ПСЖ". Для французского футбола полезно иметь в своей лиге одного из лучших футболистов мира, если не лучшего. У него больше шансов взять "Золотой мяч", играя за парижан, нежели в другом клубе», — приводит слова Ле Грэ RMC Sport.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 26 матчах чемпионата Франции, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее стало известно, что Мбаппе может перейти из французской команды в «Реал».